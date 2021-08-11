Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на литовской границе

Источник материала: ОНТ

С нечеловеческим насилием сталкиваются мигранты, которые бегут от войны в, как им кажется, цивилизованную Европу. Но их встречают с уже прославленным балтийским гостеприимством – дубинками, водометами, и даже стрельбой.

Такое отношение, в том числе и к женщинам, и детям – не находит поддержки даже в самом Евросоюзе. Тем более, что под поводом борьбы с мигрантами Вильнюс всё больше хочет получить от Брюсселя денег.

И суммы называются просто космические. Одну из просьб – поддержать рублем строительство стены на литовско-белорусской границе из фондов ЕС – Еврокомиссия не поддержала. Литва, наверное, огорчилась – денег не будет!

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