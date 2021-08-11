Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира в Монреале

Источник материала: ОНТ

На престижном теннисном турнире в Монреале стартовый матч провела Виктория Азаренко.

Ее соперницей была румынка Сорана Кырстя. Для победы белоруске хватило двух сэтов, в которых сопернице она отдала всего 4 гейма – 6:2, 6:2.

К первой встрече на турнире готовится и Арина Соболенко. Третья ракетка мира сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Это будет вторая встреча теннисисток. Первый раз они встречались в матче Кубка Федераций, где Соболенко праздновала победу.

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