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Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира в Монреале
Источник материала: ОНТ
На престижном теннисном турнире в Монреале стартовый матч провела Виктория Азаренко.
Ее соперницей была румынка Сорана Кырстя. Для победы белоруске хватило двух сэтов, в которых сопернице она отдала всего 4 гейма – 6:2, 6:2.
К первой встрече на турнире готовится и Арина Соболенко. Третья ракетка мира сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Это будет вторая встреча теннисисток. Первый раз они встречались в матче Кубка Федераций, где Соболенко праздновала победу.
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На престижном теннисном турнире в Монреале стартовый матч провела Виктория Азаренко. Ее соперницей была румынка Сорана Кырстя. Для победы белоруске хватило двух...
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