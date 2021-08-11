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Московский «Спартак» не вышел в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

11.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Московский «Спартак» не вышел в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов завершился третий раунд квалификации и стали известны все участники плей-офф. Среди них нет московского «Спартака». 

Единственный клуб из России завершил выступление после матча с португальской «Бенфикой». 

Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу португальского клуба (оба мяча были забиты во втором тайме). 

Зато в плей-офф пробился донецкий «Шахтер». В ответном матче команда переиграла бельгийский «Генк» – 2:1 (в первой встрече «Шахтер» был сильнее с таким же счетом).  

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В футбольной Лиге чемпионов завершился третий раунд квалификации и стали известны все участники плей-офф. Среди них нет московского «Спартака».  Единственный...
 
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