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Московский «Спартак» не вышел в плей-офф футбольной Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
В футбольной Лиге чемпионов завершился третий раунд квалификации и стали известны все участники плей-офф. Среди них нет московского «Спартака».
Единственный клуб из России завершил выступление после матча с португальской «Бенфикой».
Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу португальского клуба (оба мяча были забиты во втором тайме).
Зато в плей-офф пробился донецкий «Шахтер». В ответном матче команда переиграла бельгийский «Генк» – 2:1 (в первой встрече «Шахтер» был сильнее с таким же счетом).
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В футбольной Лиге чемпионов завершился третий раунд квалификации и стали известны все участники плей-офф. Среди них нет московского «Спартака». Единственный...
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