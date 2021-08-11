ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый современный детский садик строят в Могилеве

11.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Из экологичных материалов, с бассейном и новейшими технологиями. Проект совершенно нетипичный для областного центра.

Рассчитан на 10 групп и 200 мест. Его возводят за счет инвестора – словенской компании – и средств городского бюджета.

Здание каркасное из дерева, без межкомнатных перегородок и с панорамными окнами. Каждое помещение – максимально функционально. Например, игровая будет легко трансформироваться в спальню.

А в зрительном зале ступеньки легко станут сиденьями. Место для строительства выбрано неслучайно: микрорайон Спутник активно застраивается.

Новый садик станет 97-ым в Могилеве. А его открытие запланировано на конец декабря.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из экологичных материалов, с бассейном и новейшими технологиями. Проект совершенно нетипичный для областного центра. Рассчитан на 10 групп и 200 мест. Его возводят за...
 
Новости дня
Новости разные
 
На белорусские электромобили будут давать кредит под 7%. Смотрим суммы и сроки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by