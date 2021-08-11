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Самый современный детский садик строят в Могилеве
Источник материала: ОНТ
Из экологичных материалов, с бассейном и новейшими технологиями. Проект совершенно нетипичный для областного центра.
Рассчитан на 10 групп и 200 мест. Его возводят за счет инвестора – словенской компании – и средств городского бюджета.
Здание каркасное из дерева, без межкомнатных перегородок и с панорамными окнами. Каждое помещение – максимально функционально. Например, игровая будет легко трансформироваться в спальню.
А в зрительном зале ступеньки легко станут сиденьями. Место для строительства выбрано неслучайно: микрорайон Спутник активно застраивается.
Новый садик станет 97-ым в Могилеве. А его открытие запланировано на конец декабря.
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Из экологичных материалов, с бассейном и новейшими технологиями. Проект совершенно нетипичный для областного центра. Рассчитан на 10 групп и 200 мест. Его возводят за...
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