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Крупные пожары в Алжире: есть погибшие
Источник материала: ОНТ
В Алжире – не меньше полусотни очагов пожаров.
В огне уже погибли 42 человека, 25 из них – солдаты, которые пытались потушить пламя.
Многие жители госпитализированы с сильными ожогами.
Власти считают, что причиной стал поджог. Начато расследование.
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В Алжире – не меньше полусотни очагов пожаров. В огне уже погибли 42 человека, 25 из них – солдаты, которые пытались потушить пламя. Многие жители госпитализированы с...
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