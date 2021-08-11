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Около 5 млн тонн зерна уже собрали белорусские аграрии

11.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обмолочено 70% процентов площадей. В лидерах – по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также Брестская область.

Не только на выращивании овощей, но и на хлебе специализируется «Минская овощная фабрика» – каждое лето здесь собирают зерновой урожая и сносят свою лепту в закрома страны.

В помощь – современная техника.

Владимир Судник, механизатор предприятия «Минская овощная фабрика»: «В этом году исполнится 30 лет как я работаю на «Минской овощной фабрике», а за комбайном – 25 лет. В этом году уборочная, конечно, немножко сложнее, по сравнению с предыдущими годами, присушило зерно. А сейчас стараемся в любой момент выхватывать погодный день. Это любовь к родной земле, запах хлеба. Ну, и сельские ребята, уже привыкли как-то».

Михаил Губич, директор предприятия «Минская овощная фабрика»: «Сельхозугодий у нас 5400 га, в т.ч. зерновой клин – порядка 2 000 тонн. Сейчас мы находимся на поле озимой пшеницы, где работают 10 комбайнов, ежедневно убирают у нас хлеб».

Страда идет к завершению. В некоторых регионах, если не помешают дожди, могут закончить уборочную уже на следующей неделе.    

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Обмолочено 70% процентов площадей. В лидерах – по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также Брестская область. Не только на выращивании овощей, но и на...
 
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