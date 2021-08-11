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Около 5 млн тонн зерна уже собрали белорусские аграрии
Источник материала: ОНТ
Обмолочено 70% процентов площадей. В лидерах – по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также Брестская область.
Не только на выращивании овощей, но и на хлебе специализируется «Минская овощная фабрика» – каждое лето здесь собирают зерновой урожая и сносят свою лепту в закрома страны.
В помощь – современная техника.
Страда идет к завершению. В некоторых регионах, если не помешают дожди, могут закончить уборочную уже на следующей неделе.
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Обмолочено 70% процентов площадей. В лидерах – по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также Брестская область. Не только на выращивании овощей, но и на...
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