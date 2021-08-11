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Кулинарное шоу «Народный повар» ищет новых участников! Ведется активный прием заявок
Источник материала: ОНТ
Умеете хорошо готовить и хотите показать свои умения всей стране? Тогда вам точно нужно попасть на второй сезон кулинарного шоу «Народный повар».
Второй сезон обещает быть еще более горячим и интересным: зрителей ожидает море необычных рецептов и кулинарных лайфхаков.
Чтобы попасть на звездную кухню к Герману Титову, можно прислать заявку на почту
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Умеете хорошо готовить и хотите показать свои умения всей стране? Тогда вам точно нужно попасть на второй сезон кулинарного шоу «Народный повар». Второй сезон...
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