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Кулинарное шоу «Народный повар» ищет новых участников! Ведется активный прием заявок

11.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кулинарное шоу «Народный повар» ищет новых участников! Ведется активный прием заявок

Умеете хорошо готовить и хотите показать свои умения всей стране? Тогда вам точно нужно попасть на второй сезон кулинарного шоу «Народный повар».

Второй сезон обещает быть еще более горячим и интересным: зрителей ожидает море необычных рецептов и кулинарных лайфхаков. 

Чтобы попасть на звездную кухню к Герману Титову, можно прислать заявку на почту povar@ont.by. Дополнительная информация по телефону +375 29 185 84 20.

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Умеете хорошо готовить и хотите показать свои умения всей стране? Тогда вам точно нужно попасть на второй сезон кулинарного шоу «Народный повар». Второй сезон...
 
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