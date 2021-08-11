Кулинарное шоу «Народный повар» ищет новых участников! Ведется активный прием заявок

Источник материала: ОНТ

Умеете хорошо готовить и хотите показать свои умения всей стране? Тогда вам точно нужно попасть на второй сезон кулинарного шоу «Народный повар».

Второй сезон обещает быть еще более горячим и интересным: зрителей ожидает море необычных рецептов и кулинарных лайфхаков.

Чтобы попасть на звездную кухню к Герману Титову, можно прислать заявку на почту povar@ont.by . Дополнительная информация по телефону +375 29 185 84 20.

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