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В Витебском районе упал дельталет: погибла женщина
Источник материала: ОНТ
10 августа под Витебском с 10-метровой высоты упал дельталет. В нем находились двое. Следственный комитет проводит проверку.
Семья из Витебска приехала за город, чтобы полетать на дельталете. Первой каталась 17-летняя девушка. После нее – ее 39-летняя мачеха.
Летчику-мужчине удалось выбраться из воды, а 39-летнюю женщину спасти не удалось.
Что стало причиной падения, пока неизвестно. Следственный комитет проводит проверку. Назначена судмедэкспертиза, опрошены очевидцы и изъяты видеозаписи.
Фото: скриншот из видео
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10 августа под Витебском с 10-метровой высоты упал дельталет. В нем находились двое. Следственный комитет проводит проверку. Семья из Витебска приехала за город,...
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