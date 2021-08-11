В Витебском районе упал дельталет: погибла женщина

Источник материала: ОНТ

10 августа под Витебском с 10-метровой высоты упал дельталет. В нем находились двое. Следственный комитет проводит проверку.

Семья из Витебска приехала за город, чтобы полетать на дельталете. Первой каталась 17-летняя девушка. После нее – ее 39-летняя мачеха.

Летчику-мужчине удалось выбраться из воды, а 39-летнюю женщину спасти не удалось.

Что стало причиной падения, пока неизвестно. Следственный комитет проводит проверку. Назначена судмедэкспертиза, опрошены очевидцы и изъяты видеозаписи.

Фото: скриншот из видео СК

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