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В Витебском районе упал дельталет: погибла женщина

11.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебском районе упал дельталет: погибла женщина

10 августа под Витебском с 10-метровой высоты упал дельталет. В нем находились двое. Следственный комитет проводит проверку.

Семья из Витебска приехала за город, чтобы полетать на дельталете. Первой каталась 17-летняя девушка. После нее – ее 39-летняя мачеха.

Летчику-мужчине удалось выбраться из воды, а 39-летнюю женщину спасти не удалось. 

Что стало причиной падения, пока неизвестно. Следственный комитет проводит проверку. Назначена судмедэкспертиза, опрошены очевидцы и изъяты видеозаписи. 

Фото: скриншот из видео СК

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Теги: Витебск
 
 
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10 августа под Витебском с 10-метровой высоты упал дельталет. В нем находились двое. Следственный комитет проводит проверку. Семья из Витебска приехала за город,...
 
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