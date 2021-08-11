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Подсолнухи в опасности! Любители красивых фотографий практически затоптали поле в Дзержинском районе
Источник материала: ОНТ
Insta-тренды ушли в поля, причем в прямом смысле! Уже не первый сезон мы наблюдаем эффектные снимки в сети среди лаванды, маков, рапса или стогах сена. Но этим летом особенно популярны оказались подсолнухи. Настолько, что аграрии Дзержинского района бьют тревогу. Мы узнали, в чем причина...
Красота подсолнечника вызывала восхищение во все времена. Знаменитый живописец Антонис ван Дейк запечатлел его на автопортрете, а полотно Винсента ван Гога «Подсолнухи» известно во всем мире. А вообще подсолнух символизирует оптимизм и радость. Вот только аграриям Дзержинского района совсем не до улыбок. Получившее благодаря соцсетям неожиданную популярность поле стало магнитом для любителей фотосессий.
Возможно, вам кажется, что, сорвав один подсолнух, вы не принесете ущерба огромному полю. Но так думаете не только вы. Каждую неделю сюда приезжают десятки машин. И сорванными оказываются сотни цветов. При этом одна лишь корзинка растения может иметь до 7 тысяч семянок!
Кстати, проблема загубленных таким путем цветущих полей -- общемировая. «Любители селфи затоптали поля подсолнечника в Калифорнии», «маковые поля в Краснодаре», «знаменитые поля тюльпанов в Нидерландах» и даже «рапсовые поля в Ставропольском крае» – такими заголовками пестрит интернет. Например, на нидерландских фермах владельцы устанавливают заборы с предупреждающими табличками и просят делать «дружественные к тюльпанам» фотографии, не заходя на поля, и выкладывать снимки в социальных сетях с хэштегом #watchyourfeet – в переводе «следи за своими ногами».
Но есть те, кто такие просьбы просто игнорирует. Потому стоит напомнить: статья 10.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях гласит: уничтожение или повреждение посевов, находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений домашними животными, птицей или иным способом грозит штрафом до 15 базовых. Проезд по посевам на автомобиле, мотоцикле или другом транспортном средстве – до 5 базовых.
Пока ни аграрии, ни местные власти к суровым мерам наказания не прибегали. Охотиться на нарушителей нет ни времени, ни сил – уборочная в самом разгаре. Но посетители поля в Дзержинском районе нарушают еще и ПДД, поэтому машины ГАИ дежурят здесь ежедневно.
Мировая практика показывает, что можно найти золотую середину. Где спрос – там предложение. В тех же Нидерландах есть специальные сады, где разрешается ходить между тюльпанами. Подружились с инстаблогерами и владельцы белорусского прованса, предоставляя лавандовые фотолокации за плату. Но у этого сельхозпредприятия хватает своих задач, поэтому будем считать, что бизнес-ниша свободна. К слову, цветут подсолнухи около месяца. Самый пик приходится на середину июля. И сейчас поле в Дзержинском районе уже не так фотогеничны, машин стало чуть меньше, но опасения у аграриев остались.
Да, возможно и такое развитие событий, поэтому еще рано говорить о том, что наплыв нежданных посетителей на поле уменьшится. Однако хочется верить, что каждый научится созидать, а не уничтожать.
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Подсолнухи в опасности! Любители красивых фотографий практически затоптали поле в Дзержинском районе
Insta-тренды ушли в поля, причем в прямом смысле! Уже не первый сезон мы наблюдаем эффектные снимки в сети среди лаванды, маков, рапса или стогах сена. Но этим летом...
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