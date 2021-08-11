Подсолнухи в опасности! Любители красивых фотографий практически затоптали поле в Дзержинском районе

Источник материала: ОНТ

Insta-тренды ушли в поля, причем в прямом смысле! Уже не первый сезон мы наблюдаем эффектные снимки в сети среди лаванды, маков, рапса или стогах сена. Но этим летом особенно популярны оказались подсолнухи. Настолько, что аграрии Дзержинского района бьют тревогу. Мы узнали, в чем причина...

Красота подсолнечника вызывала восхищение во все времена. Знаменитый живописец Антонис ван Дейк запечатлел его на автопортрете, а полотно Винсента ван Гога «Подсолнухи» известно во всем мире. А вообще подсолнух символизирует оптимизм и радость. Вот только аграриям Дзержинского района совсем не до улыбок. Получившее благодаря соцсетям неожиданную популярность поле стало магнитом для любителей фотосессий.

Ольга Велюга, заместитель директора сельхозпредприятия по производству: «Люди ради красивого фото приезжают, рвут, топчут. Даже дело доходит до того, что целыми букетами выносят с поля и где-то выкидывают на краю. То есть оторвали, сфотографировались, до машины дошли и это все дело бросили. В каждом ряду есть стоптанные, поломанные растения».

Возможно, вам кажется, что, сорвав один подсолнух, вы не принесете ущерба огромному полю. Но так думаете не только вы. Каждую неделю сюда приезжают десятки машин. И сорванными оказываются сотни цветов. При этом одна лишь корзинка растения может иметь до 7 тысяч семянок!

Ольга Велюга, заместитель директора сельхозпредприятия по производству: «Посеяли эту культуру, чтобы улучшить кормовой баланс хозяйства. Мы планируем эту культуру брать на семечку, из которой приготовим там и корм, и масло. О размере ущерба мы будем говорить уже ближе к уборке, когда придет время убирать культуру. Но сейчас поле, особенно вот эти вот края значительно уничтожены. Из этих растений соответственно мы уже не соберем ни семена, ничего. 63 гектара всего лишь, небольшая площадь. Казалось бы, такой маленький кусочек, а люди как-то совсем не ценят этого. Обидно».

Кстати, проблема загубленных таким путем цветущих полей -- общемировая. «Любители селфи затоптали поля подсолнечника в Калифорнии», «маковые поля в Краснодаре», «знаменитые поля тюльпанов в Нидерландах» и даже «рапсовые поля в Ставропольском крае» – такими заголовками пестрит интернет. Например, на нидерландских фермах владельцы устанавливают заборы с предупреждающими табличками и просят делать «дружественные к тюльпанам» фотографии, не заходя на поля, и выкладывать снимки в социальных сетях с хэштегом #watchyourfeet – в переводе «следи за своими ногами».





Ольга Велюга, заместитель директора сельхозпредприятия по производству: «Мы людям объясняем, что, если вы хотите красивое фото, ради бога, приезжайте, но станьте где-то на краю поля, здесь прекрасная панорама, то есть можно сделать снимки, не заходя сюда, не ломая, ни уничтожая, поэтому мы не препятствуем, мы просто просим их быть людьми и уважать труд людей».

Но есть те, кто такие просьбы просто игнорирует. Потому стоит напомнить: статья 10.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях гласит: уничтожение или повреждение посевов, находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений домашними животными, птицей или иным способом грозит штрафом до 15 базовых. Проезд по посевам на автомобиле, мотоцикле или другом транспортном средстве – до 5 базовых.

Пока ни аграрии, ни местные власти к суровым мерам наказания не прибегали. Охотиться на нарушителей нет ни времени, ни сил – уборочная в самом разгаре. Но посетители поля в Дзержинском районе нарушают еще и ПДД, поэтому машины ГАИ дежурят здесь ежедневно.

Евгений Солодуха, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Дзержинского РОВД: «Хотелось бы напомнить участникам дорожного движения, что в соответствии с пунктом 145.1 правил дорожного движения Республики Беларусь запрещается остановка и стоянка транспортных средств вне населенных пунктов на проезжей части дороги, а также на обочине. Также, оставляя свои транспортные средства у проезжей части дороги, у края проезжей части дороги, на обочине, создаются стесненные условия для участников дорожного движения, так как сейчас в Республике Беларусь период заготовительно-уборочной компании и движется по данным дорогам сельскохозяйственная крупногабаритная техника».

Мировая практика показывает, что можно найти золотую середину. Где спрос – там предложение. В тех же Нидерландах есть специальные сады, где разрешается ходить между тюльпанами. Подружились с инстаблогерами и владельцы белорусского прованса, предоставляя лавандовые фотолокации за плату. Но у этого сельхозпредприятия хватает своих задач, поэтому будем считать, что бизнес-ниша свободна. К слову, цветут подсолнухи около месяца. Самый пик приходится на середину июля. И сейчас поле в Дзержинском районе уже не так фотогеничны, машин стало чуть меньше, но опасения у аграриев остались.

Ольга Велюга, заместитель директора сельхозпредприятия по производству: «Вроде бы сейчас растения отцвели, но мы думаем, что проблемы у нас не закончатся на этом. Сейчас все те люди, сотни людей, которые сюда приезжали ради красивых фото они сейчас будут приезжать, чтобы покушать семечек».

Да, возможно и такое развитие событий, поэтому еще рано говорить о том, что наплыв нежданных посетителей на поле уменьшится. Однако хочется верить, что каждый научится созидать, а не уничтожать.

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