ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Georgian Airways будет летать по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси

11.08.2021 13:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Авиаперевозчик из Грузии Georgian Airways с сегодняшнего дня открывает регулярный маршрут Тбилиси — Минск — Тбилиси.

Georgian Airways будет летать по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси

Как сообщается, из столицы Беларуси в главный город Грузии и обратно можно будет слетать три раза в неделю на самолете «Боинг 737-700/800» (в среду, пятницу и воскресенье).

Из Тбилиси лайнер будет отправляться в 08:50 и прибывать в Минск в 10:40 (в пути — 2 часа 50 минут). Из Минска в 11:40 (в пути — 2 часа 40 минут). Время вылета местное.

Georgian Airways сообщила, что стоимость перелета в одну сторону — от 131,42 евро (в цену включены багаж до 23 кг и ручная кладь).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиаперевозчик из Грузии Georgian Airways с сегодняшнего дня открывает регулярный маршрут Тбилиси — Минск — Тбилиси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 627 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by