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В Чаусах милиционеры со стрельбой задержали пьяного мужчину, угрожавшего жителям топором

11.08.2021 13:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чаусах задержан пьяный мужчина, который угрожал местным жителям топором. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Вечером 10 августа в милицию поступило сообщение, что на ул.Симонова возле жилых домов замечен человек с топором, визуально находящийся в состоянии опьянения. Своим видом и поведением он создавал угрозу гражданам, находившимся на улице", - рассказала Ольга Чемоданова.

На место незамедлительно выбыл наряд милиции. Агрессивно настроенного мужчину сотрудники вначале пытались успокоить и убедить отбросить топор. "Прибывшие дополнительные наряды милиции для обеспечения общественной безопасности окружили дебошира, не давая возможности скрыться. Мужчина не реагировал на неоднократные требования прекратить противоправные действия и предупреждения о применении к нему физической силы и табельного оружия. Он продолжал размахивать топором, высказывая угрозы насилия уже в адрес милиционеров. Предупредительные выстрелы в воздух также не остановили нападавшего, и сотрудники применили оружие", - отметила официальный представитель МВД.

Задержанный госпитализирован, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет. Как выяснилось, нападавшим оказался 34-летний неоднократно судимый местный житель.

По факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника милиции следователи возбудили уголовное дело.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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По факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника милиции следователи возбудили уголовное дело.
 
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