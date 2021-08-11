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В Буда-Кошелевском районе напарники выращивали коноплю

11.08.2021 13:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе двое мужчин выращивали коноплю, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники наркоконтроля УВД облисполкома вместе с коллегами из Буда-Кошелевского РОВД задержали двух мужчин. Ими оказались 29-летний неработающий житель деревни Наспа и 24-летний рабочий из райцентра. Дома у сельчанина было обнаружено 11 свертков с измельченным растительным веществом, которые напарники планировали к реализации. Результаты экспертизы подтвердили: изъятое - марихуана общим весом более 7 гр.

Милиционеры выяснили происхождение наркозелья. "Оказалось, что задержанные мужчины в той же деревне на участке выращивали запрещенные к возделыванию кусты конопли. Заключение эксперта однозначное - растения содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода Cannabis", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного с целью сбыта изготовления, хранения наркотических средств и психотропных веществ. Мужчины помещены в ИВС.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Оперативники наркоконтроля УВД облисполкома вместе с коллегами из Буда-Кошелевского РОВД задержали двух мужчин. Ими оказались 29-летний неработающий житель...
 
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