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На счетах "Имен" остается $545 тысяч. СК не разрешил отдать их больным сиротам
Источник материала: Партизан
На счетах платформы "Имена" остается $545 тысяч. СК отказался разблокировать счета, чтобы деньги пошли на благотворительность
Учредитель проекта "Имена" Екатерина Синюк сообщила, что Следственный комитет отклонил ходатайство, в котором организация просила разблокировать счета, чтобы собранные на благотворительность деньги пошли проектам
Например, поисковому отряду "Ангел", или няням, которые смотрят в больницах за детьми-сиротами.
На арестованных счетах остается более 545 тысяч долларов.
Заплатить зарплату сотрудникам организации или уволить их "Имена" тоже не могут, пишет
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На счетах платформы "Имена" остается $545 тысяч. СК отказался разблокировать счета, чтобы деньги пошли на благотворительность
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