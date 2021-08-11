ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На счетах "Имен" остается $545 тысяч. СК не разрешил отдать их больным сиротам

11.08.2021 13:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На счетах платформы "Имена" остается $545 тысяч. СК отказался разблокировать счета, чтобы деньги пошли на благотворительность

Учредитель проекта "Имена" Екатерина Синюк сообщила, что Следственный комитет отклонил ходатайство, в котором организация просила разблокировать счета, чтобы собранные на благотворительность деньги пошли проектам

Например, поисковому отряду "Ангел", или няням, которые смотрят в больницах за детьми-сиротами. 

На арестованных счетах остается более 545 тысяч долларов. 

Заплатить зарплату сотрудникам организации или уволить их "Имена" тоже не могут, пишет nashaniva.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На счетах платформы "Имена" остается $545 тысяч. СК отказался разблокировать счета, чтобы деньги пошли на благотворительность
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно задержаны распространители наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by