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Новые требования безопасности: все школы в Минске оборудуют турникетами

11.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минские школы оборудуют турникетами. Попасть на уроки теперь можно будет только по электронному ключу. В этом году к столичным учебным заведениям предъявили новые требования безопасности, сообщает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Видеокамеры по периметру и внутри. Под наблюдением фойе, гардеробы, холлы, столовая и спортивный зал. На входе – турникеты. Так будет охраняться каждая минская школа. Как только ребенок придет на учебу или выйдет из здания, родители получат СМС.

«В этом году для детей закуплены 2 тысячи электронных карточек. Мы можем напечатать фотографии и внести на эту электронную карточку определенные данные. Эта карточка может являться проездным билетом в общественном транспорте», – сказала заместитель директора 52-й школы Минска Татьяна Сикирицкая.

Косметический ремонт, обновленное кафе и новая техника в компьютерных классах. В этой школе все требования безопасности выполнили. В учительскую теперь смогут попасть только педагоги. Вход по отпечатку пальца.

«В этом году, и это очень отрадно, мы заработали достаточно внебюджетных средств, чтобы закрыть все наши вопросы по подготовке к учебном угоду. Конечно, большое спасибо родителям, которые приходят на помощь и помогают нам. Поэтому бюджетных средств нам не понадобилось», – сказала директор 49-й школы Минска Елена Коресташова.

До 15 августа сертификаты готовности должны получить столичные школы. До 20-го – все школы в стране. Проверяют не только на безопасность, но и на соответствие санитарным нормам.

Вход на урок по Face ID, журналы без оценок и учеба не ради аттестата

Какой будет школа будущего?

«При подписании сертификатов готовности учитывается и обеспеченность школ кадрами. Хочу отметить, что в этом году в систему образования направлены более 6 тысяч молодых специалистов. Также проверяется наличие в школе всех необходимых учебников, учебных пособий для учащихся и учебно-программной документации», – отметила замначальника главного управления Министерства образования Беларуси Ирина Коржова.

В этом году школы завершат переход на новые учебные программы. Очередь дошла до одиннадцатиклассников.



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Теги: Минск
 
 
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Столичные школы должны до 15 августа получить сертификаты готовности к новому учебному году, до 20 августа – все школы в стране. Проверяют не только на безопасность,...
 
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