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Новые требования безопасности: все школы в Минске оборудуют турникетами
11.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минские школы оборудуют турникетами. Попасть на уроки теперь можно будет только по электронному ключу. В этом году к столичным учебным заведениям предъявили
Видеокамеры по периметру и внутри. Под наблюдением фойе, гардеробы, холлы, столовая и спортивный зал. На входе – турникеты. Так будет охраняться каждая минская школа. Как только ребенок придет на учебу или выйдет из здания, родители получат СМС.
Косметический ремонт, обновленное кафе и новая техника в компьютерных классах. В этой школе все требования безопасности выполнили. В учительскую теперь смогут попасть только педагоги. Вход по отпечатку пальца.
До 15 августа сертификаты готовности должны получить столичные школы. До 20-го – все школы в стране. Проверяют не только на безопасность, но и на соответствие санитарным нормам.
«При подписании сертификатов готовности учитывается и обеспеченность школ кадрами. Хочу отметить, что в этом году в систему образования направлены более 6 тысяч молодых специалистов. Также проверяется наличие в школе всех необходимых учебников, учебных пособий для учащихся и учебно-программной документации», – отметила замначальника главного управления Министерства образования Беларуси Ирина Коржова.
В этом году школы завершат переход на новые учебные программы. Очередь дошла до одиннадцатиклассников.
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Столичные школы должны до 15 августа получить сертификаты готовности к новому учебному году, до 20 августа – все школы в стране. Проверяют не только на безопасность,...
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