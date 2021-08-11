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На белорусские электромобили будут давать кредит под 7%. Смотрим суммы и сроки

11.08.2021 13:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

На белорусские электромобили будут давать кредит под 7%. Смотрим суммы и сроки
Фото: Myfin.by

Кредиты на электрокары белорусской сборки планируют выдавать по специальной «зеленой» ставке, которая составит 7% годовых. Максимальный срок кредита рассчитан на 7 лет, а сумма кредита может покрыть до 90% цены электромобиля. Напомним, производитель анонсировал стоимость Geometry C в районе $30 тысяч в эквиваленте.

«В этом году БПС-Сбербанк четко обозначил свою приверженность принципам ESG, направленным на борьбу с изменением климата. Развитие «зеленой экономики» – стало нашей корпоративной ценностью, – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко, – поэтому банк потенциально готов оказать поддержку инициативе нашего давнего партнера Белджи по выпуску электромобиля и предоставить кредит на приобретение «электричек» по сниженной ставке. Такой шаг ускорит формирование рынка электромобилей и улучшит экологию белорусских городов, а также укрепит позиции банка как «климатического лидера».

Как ожидается, собираемые в Беларуси электромобили появятся в продаже в конце этого года. Первой моделью должен стать хэтчбек Geely Geometry С. На одной подзарядке автомобиль сможет проехать до 550 км в зависимости от комплектации.

 
 
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БПС-Сбербанк анонсировал кредиты на специальных условиях на покупку собираемых в Беларуси электромобилей. Как ожидается, первой моделью станет Geometry C. Об этом Myfin.by...
 
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