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Задержан Денис Садовский, поплечник Северинца

11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Секретаря БХД «взяли», когда он с дочкой был за пределами дома в Минске.

О задержании сообщила Татьяна Устинович.

Задержан Денис Садовский, поплечник Северинца

Оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия», чей лидер Павел Северинец отбывает срок в колонии (приговор 7 лет), подтверждает, что Денис Садовский задержан.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что секретаря БХД «взяли», когда он с дочкой был за пределами дома в Минске.
 
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