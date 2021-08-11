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Задержан Денис Садовский, поплечник Северинца
11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Секретаря БХД «взяли», когда он с дочкой был за пределами дома в Минске.
О задержании сообщила Татьяна Устинович.
Оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия», чей лидер Павел Северинец отбывает срок в колонии (
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Сообщается, что секретаря БХД «взяли», когда он с дочкой был за пределами дома в Минске.
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