Кому за пятьдесят. Кто и сколько хранит денег в белорусских банках

Нацбанк опубликовал данные по банковским вкладам физических лиц за второй квартал 2021 года. Naviny.by приводят самые важные цифры.

Информацию для аналитического отчета Нацбанку предоставили 23 банка. Еще один банк, «ТК Банк», такие сведения не подавал, поскольку он временно не может привлекать деньги физических лиц во вклады.





Вкладов в валюте «утекло» больше, чем в рублях

Как выясняется, за апрель—июнь 2021 года срочные вклады (депозиты) белорусов в национальной валюте составили 4,7 млрд рублей.

По сравнению с 1 апреля эти вклады уменьшились на 73 млн рублей, или 1,5%.

В то же время срочные вклады (депозиты) в иностранной валюте составили 10,3 млрд рублей, если считать в рублевом эквиваленте.

По сравнению с 1 апреля они снизились на 1,5 млрд рублей, или 13%.

В долларовом выражении срочные вклады в иностранной валюте сократились на 428 млн долларов, или 9,5%.

Всего во втором квартале 2021 года физические лица держали в банках более четырех миллиардов долларов в виде срочных вкладов в иностранной валюте.

При этом вклады белорусов в рублях составляют 31% от общего числа срочных вкладов, а в валюте — 69%.

Традиционно наибольший объем таких вкладов население разместило в «Беларусбанке» (51%). Второе и третье место занимают «Белагропромбанк» (18%) и «Банк БелВЭБ» (4%)

Минус 400 рублей от «среднего» вклада

Нацбанк приводит сумму вклада, которая во втором квартале 2021 года приходилась на одного вкладчика, причем во всех видах валют.

Эта величина на 1 июля ненамного превысила 11 тысяч рублей. За апрель—июнь она уменьшилась на 400 рублей, или 3,5%.

Главный банк страны проводит градацию между вкладчиками как резидентами и нерезидентами.

Напомним, резидентом является физическое лицо, которое живет в стране на постоянной основе и платит в ней налоги, а нерезидентом считается тот, кто временно проживает в стране.

В среднем сумма срочного банковского вклада (депозита), которая приходилась на одного вкладчика-резидента, составила в национальной валюте 6,2 тысячи рублей, а в иностранной валюте — 6,4 тысячи долларов.

Тогда как сумма вклада в расчете на одного вкладчика-нерезидента была больше — 23,3 тысячи рублей и 14,7 тысячи долларов соответственно.

Кто все эти люди?

В своем обзоре Нацбанк также разделяет вкладчиков по гендерному признаку.

Так, на 1 июля срочные вклады (депозиты) женщин в белорусских банках составляли 63%, или 9,5 млрд рублей, а мужчин — 37%, или 5,5 млрд рублей.

Вклады женщин по сравнению с 1 апреля 2021 года уменьшились на 967 млн рублей, или 9%, а мужчин — на 610 млн рублей, или 10%.

Интересным представляется и возрастной состав вкладчиков.

Мужчин-вкладчиков в возрасте до 26 лет в белорусских банках насчитывается чуть больше одного процента. Тогда как мужчины от 26 до 60 лет составляют 46% вкладчиков, мужчины старше 60 лет — 53%.

В женской группе среди вкладчиков тоже мало молодежи — чуть больше одного процента. Женщины от 26 до 55 лет составляют 44% вкладчиков, а женщины старше 55 лет — 55%.

В обоих гендерных группах за второй квартал 2021 года больше всего сократились вклады у молодежи — на 14% (мужчины) и на 13% (женщины).

У мужчин на две тысячи рублей больше

За второй квартал 2021 года один мужчина-вкладчик разместил в белорусских банках в среднем 12,4 тысячи рублей. Это если считать во всех видах валют.

Наибольшее значение средней суммы вклада в расчете на одного вкладчика-мужчину сложилось в возрастной группе старше 60 лет — 13,9 тысячи рублей.

В то время как одна женщина-вкладчица временно «отдала» банкам в среднем 10,3 тысячи рублей.

А самое большое значение средней суммы вклада на одного вкладчика-женщину сложилось в группе от 26 до 55 лет — 11,4 тысячи рублей.

Главная опора — люди «в возрасте»

Таким образом, в общем объеме срочных банковских вкладов белорусов по-прежнему преобладают сбережения в иностранных валютах. Их доля составляет 69%.

Снижались вклады во втором квартале 2021 года главным образом за счет вкладчиков-женщин. Остатки этих денег сократились на 967 млн рублей — это 61% от общего объема снижения вкладов.

Если исходить из максимального объема банковских сбережений, то среднестатистическим вкладчиком можно считать белоруску старше 55 лет (средняя сумма вклада — 9,9 тысячи рублей) и белоруса старше 60 лет (средняя сумма вклада — 13,9 тысячи рублей).

Использованы стоковые изображения от Depositphotos