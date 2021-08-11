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Кому за пятьдесят. Кто и сколько хранит денег в белорусских банках
Источник материала: Навiны
Нацбанк опубликовал данные по банковским вкладам физических лиц за второй квартал 2021 года. Naviny.by приводят самые важные цифры.
Информацию для аналитического
Вкладов в валюте «утекло» больше, чем в рублях
Как выясняется, за апрель—июнь 2021 года срочные вклады (депозиты) белорусов в национальной валюте составили 4,7 млрд рублей.
По сравнению с 1 апреля эти вклады уменьшились на 73 млн рублей, или 1,5%.
В то же время срочные вклады (депозиты) в иностранной валюте составили 10,3 млрд рублей, если считать в рублевом эквиваленте.
По сравнению с 1 апреля они снизились на 1,5 млрд рублей, или 13%.
В долларовом выражении срочные вклады в иностранной валюте сократились на 428 млн долларов, или 9,5%.
Всего во втором квартале 2021 года физические лица держали в банках более четырех миллиардов долларов в виде срочных вкладов в иностранной валюте.
При этом вклады белорусов в рублях составляют 31% от общего числа срочных вкладов, а в валюте — 69%.
Традиционно наибольший объем таких вкладов население разместило в «Беларусбанке» (51%). Второе и третье место занимают «Белагропромбанк» (18%) и «Банк БелВЭБ» (4%)
Минус 400 рублей от «среднего» вклада
Нацбанк приводит сумму вклада, которая во втором квартале 2021 года приходилась на одного вкладчика, причем во всех видах валют.
Эта величина на 1 июля ненамного превысила 11 тысяч рублей. За апрель—июнь она уменьшилась на 400 рублей, или 3,5%.
Главный банк страны проводит градацию между вкладчиками как резидентами и нерезидентами.
Напомним, резидентом является физическое лицо, которое живет в стране на постоянной основе и платит в ней налоги, а нерезидентом считается тот, кто временно проживает в стране.
В среднем сумма срочного банковского вклада (депозита), которая приходилась на одного вкладчика-резидента, составила в национальной валюте 6,2 тысячи рублей, а в иностранной валюте — 6,4 тысячи долларов.
Тогда как сумма вклада в расчете на одного вкладчика-нерезидента была больше — 23,3 тысячи рублей и 14,7 тысячи долларов соответственно.
Кто все эти люди?
В своем обзоре Нацбанк также разделяет вкладчиков по гендерному признаку.
Так, на 1 июля срочные вклады (депозиты) женщин в белорусских банках составляли 63%, или 9,5 млрд рублей, а мужчин — 37%, или 5,5 млрд рублей.
Вклады женщин по сравнению с 1 апреля 2021 года уменьшились на 967 млн рублей, или 9%, а мужчин — на 610 млн рублей, или 10%.
Интересным представляется и возрастной состав вкладчиков.
Мужчин-вкладчиков в возрасте до 26 лет в белорусских банках насчитывается чуть больше одного процента. Тогда как мужчины от 26 до 60 лет составляют 46% вкладчиков, мужчины старше 60 лет — 53%.
В женской группе среди вкладчиков тоже мало молодежи — чуть больше одного процента. Женщины от 26 до 55 лет составляют 44% вкладчиков, а женщины старше 55 лет — 55%.
В обоих гендерных группах за второй квартал 2021 года больше всего сократились вклады у молодежи — на 14% (мужчины) и на 13% (женщины).
У мужчин на две тысячи рублей больше
За второй квартал 2021 года один мужчина-вкладчик разместил в белорусских банках в среднем 12,4 тысячи рублей. Это если считать во всех видах валют.
Наибольшее значение средней суммы вклада в расчете на одного вкладчика-мужчину сложилось в возрастной группе старше 60 лет — 13,9 тысячи рублей.
В то время как одна женщина-вкладчица временно «отдала» банкам в среднем 10,3 тысячи рублей.
А самое большое значение средней суммы вклада на одного вкладчика-женщину сложилось в группе от 26 до 55 лет — 11,4 тысячи рублей.
Главная опора — люди «в возрасте»
Таким образом, в общем объеме срочных банковских вкладов белорусов по-прежнему преобладают сбережения в иностранных валютах. Их доля составляет 69%.
Снижались вклады во втором квартале 2021 года главным образом за счет вкладчиков-женщин. Остатки этих денег сократились на 967 млн рублей — это 61% от общего объема снижения вкладов.
Если исходить из максимального объема банковских сбережений, то среднестатистическим вкладчиком можно считать белоруску старше 55 лет (средняя сумма вклада — 9,9 тысячи рублей) и белоруса старше 60 лет (средняя сумма вклада — 13,9 тысячи рублей).
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