|
Азаренко с победы стартовала на турнире в Монреале
Источник материала: Навiны
Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире National Bank Open, который проходит в Монреале.
В первом круге экс-первая ракетка мира взяла верх над румынкой Сораной Кырстей — 6:2, 6:2.
На этом же турнире выступит еще одна белоруска — Арина Соболенко, которая посеяна под первым номером. Она начнет выступления против американки Слоан Стивенс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире National Bank Open, который проходит в Монреале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)