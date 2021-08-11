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Азаренко с победы стартовала на турнире в Монреале

11.08.2021 14:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Виктория Азаренко с победы стартовала на  турнире National Bank Open, который проходит в Монреале.

Азаренко с победы стартовала на турнире в Монреале

В первом круге экс-первая ракетка мира взяла верх над румынкой Сораной Кырстей — 6:2, 6:2.

На этом же турнире выступит еще одна белоруска — Арина Соболенко, которая посеяна под первым номером. Она начнет выступления против американки Слоан Стивенс.

 

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Виктория Азаренко с победы стартовала на  турнире National Bank Open, который проходит в Монреале.
 
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