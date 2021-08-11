Азаренко с победы стартовала на турнире в Монреале

Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире National Bank Open, который проходит в Монреале.





В первом круге экс-первая ракетка мира взяла верх над румынкой Сораной Кырстей — 6:2, 6:2.

На этом же турнире выступит еще одна белоруска — Арина Соболенко, которая посеяна под первым номером. Она начнет выступления против американки Слоан Стивенс.