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В Чаусах силовики прямо в поле расстреляли пьяного с топором (18+)

11.08.2021 14:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Чаусах силовики прямо в поле расстреляли пьяного с топором (18+)
Кадр из видео
10 августа в Чаусах силовики стреляли в мужчину с топором. Видео инцидента появилось на сайте Zerkalo.io.

На видео видно, как милиционеры окружают мужчину, держащего в руках топор. Через какое-то время раздается несколько выстрелов, и мужчина падает. После этого один из силовиков распыляет ему в лицо баллончик.

Потом к месту происшествия приезжает скорая помощь. Остался ли мужчина жив, пока не известно.

По словам местных жителей, мужчина был нетрезв и у него произошел конфликт с женой.


Пресс-служба МВД сообщила, что местные жители вызвали милицию на нетрезвого человека с топором, который создавал угрозу окружающим. Мужчина не реагировал на предупреждения и махал топором в сторону милиционеров. После предупредительных выстрелов в воздух сотрудники милиции применили оружие против него.

Сообщается, что мужчина госпитализирован, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет. Это 34-летний местный житель, имеющий несколько судимостей. На него завели уголовное дело за угрозу насилия против милиционеров.

 
 
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