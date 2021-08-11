Источник материала: UDF



Кадр из видео

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чаусах силовики прямо в поле расстреляли пьяного с топором (18+) Сообщается, что мужчина госпитализирован.

На видео видно, как милиционеры окружают мужчину, держащего в руках топор. Через какое-то время раздается несколько выстрелов, и мужчина падает. После этого один из силовиков распыляет ему в лицо баллончик.Потом к месту происшествия приезжает скорая помощь. Остался ли мужчина жив, пока не известно.По словам местных жителей, мужчина был нетрезв и у него произошел конфликт с женой.Пресс-служба МВД сообщила, что местные жители вызвали милицию на нетрезвого человека с топором, который создавал угрозу окружающим. Мужчина не реагировал на предупреждения и махал топором в сторону милиционеров. После предупредительных выстрелов в воздух сотрудники милиции применили оружие против него.Сообщается, что мужчина госпитализирован, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет. Это 34-летний местный житель, имеющий несколько судимостей. На него завели уголовное дело за угрозу насилия против милиционеров.