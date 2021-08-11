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Сначала предложили помощь, потом арестовали за БЧБ-наклейку на бампере
Источник материала: UDF
За наклейку на бамбере водителя наказали 15 сутками ареста / sb.by, фото носит иллюстративный характер
Предыстория такова: в воскресенье у Сергея Хвостенко во время движения по Минску сломалась машина. Он вынужден был остановиться на проспекте Независимости возле универсама "Центральный". К нему подъехал экипаж ГАИ, сотрудники предложили помощь. Но затем заметили на бампере наклейку и забрали мужчину в Центральный РУВД. Там на него составили протокол.
Хвостенко пытался объяснить, что наклейка прикрывала дыру на бампере. И он ездил с ней около пяти лет. По версии же сотрудника милиции, которую тот озвучил в суде, Хвостенко сразу заявил, что таким образом выражает свои политические взгляды. Мужчина это отрицал. Тем не менее судья решил арестовать водителя на 15 суток.
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Хвостенко пытался объяснить, что наклейка прикрывала дыру на бампере.
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