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Задержан секретарь БХД Денис Садовский

11.08.2021 14:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержан секретарь БХД Денис Садовский
Денис Садовский
Сегодня утром был задержан ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» его жена Татьяна Усинович.

Его задержали, когда он собирался везти в больницу дочь. Местонахождение политика неизвестно.

«Сегодня утром интеллигентные люди подошли к Денису Садовскому, сопроводили его с дочерью к больнице на анализы и обратно. Связь с ним пропала. Виолетта поднялась домой одна, машина стоит около дома», — написала Татьяна.
 
 
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Его задержали, когда он собирался везти в больницу дочь.
 
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