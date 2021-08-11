Источник материала: UDF



Денис Садовский

«Сегодня утром интеллигентные люди подошли к Денису Садовскому, сопроводили его с дочерью к больнице на анализы и обратно. Связь с ним пропала. Виолетта поднялась домой одна, машина стоит около дома», — написала Татьяна.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан секретарь БХД Денис Садовский Его задержали, когда он собирался везти в больницу дочь.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» его женаЕго задержали, когда он собирался везти в больницу дочь. Местонахождение политика неизвестно.