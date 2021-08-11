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Задержан секретарь БХД Денис Садовский
Источник материала: UDF
Денис Садовский
Об этом сообщила в «Фейсбуке» его жена Татьяна Усинович.
Его задержали, когда он собирался везти в больницу дочь. Местонахождение политика неизвестно.
«Сегодня утром интеллигентные люди подошли к Денису Садовскому, сопроводили его с дочерью к больнице на анализы и обратно. Связь с ним пропала. Виолетта поднялась домой одна, машина стоит около дома», — написала Татьяна.
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Его задержали, когда он собирался везти в больницу дочь.
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