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Нацбанк РБ : Потребительские цены в июле выросли на 0,07% к июню

11.08.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Основное влияние в разгон инфляции в Беларуси продолжает оказывать базовая инфляция, рост которой в июле 2021 года в годовом выражении составил 10,2%, а также регулируемые цены и тарифы - 9,5%.

При этом рост цен на сезонную (плодоовощную) продукцию замедлился с 11,7% в мае до 4,5% в июле.

Об этом говорится в аналитическом обзоре Нацбанка Беларуси. Как сообщалось, инфляция в июле в годовом выражении составила 9,8%. Относительно июня 2021 года потребительские цены в июле выросли на 0,07%.

Доля базовой инфляции в индексе потребительских цен составила 7,28 процентных пункта, доля регулируемых цен и тарифов – 2,38 п.п.

Лидерами по росту цен среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, в июле 2021 года стали лекарственные препараты – 22,2% в годовом выражении, услуги по охране жилища – 20,8%, топливо- 14,3%, пассажирский транспорт – 13,3%, услуги дошкольных учреждений – 10,4%.

Среди товаров и услуг со свободными ценами лидерами по росту цен выступают майонез – 28,7% в годовом выражении, масло и жиры – 20,1%, ковры – 19,5%, яйца – 18,1%, пассажирский транспорт (нерегулируемый) – 17,3%.

 
 
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Основное влияние в разгон инфляции в Беларуси продолжает оказывать базовая инфляция, рост которой в июле 2021 года в годовом выражении составил 10,2%, а также...
 
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