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«Нервничает и засыпает над чашкой кофе». Как не довести себя до эмоционального выгорания?

11.08.2021 14:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Распорядок дня и профессиональное выгорание можно предупредить. Мы сейчас обсуждаем, что с ним делать, когда оно уже наступило. А мне кажется, надо поговорить о том, что делать, чтобы оно не наступило.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ольга, прокрастинация является признаком будущего профессионального выгорания?

«Нервничает и засыпает над чашкой кофе». Как не довести себя до эмоционального выгорания?

Ольга Анушкина, психолог:
Конечно. Человек уже находится в ситуации, что то, что нужно сделать, ему крайне не нравится. И делает он это только потому, что там обязательства или деньги. Поэтому он откладывает, занимается какими-то другими делами или просто сидит у компьютера, смотрит в монитор и ничего не делает. Нервничает, засыпает над чашкой кофе.

«Нервничает и засыпает над чашкой кофе». Как не довести себя до эмоционального выгорания?

Вадим Сушко, директор образовательного центра:
Есть такая прекрасная фраза: порядок бьет класс. Каким бы человек ни был талантливым, какими бы качествами он бы ни обладал, его всегда обойдет тот, кто методично идет к своей цели, кто каждый день выполняет какой-то ритуал, начиная с подъема с утра, чистка зубов, физзарядка и так далее. Он и на работе точно так же, он в любом случае обойдет. То, что дает армия, спорт, эти качества пригодятся в любой профессии, в том числе и в обучении. Тот, кто не самый яркий, но тот, кто копает, делает. У него получается больше работ, он всегда выполняет домашнее задание и не откладывает. Он в итоге первый находит работу.

«Нервничает и засыпает над чашкой кофе». Как не довести себя до эмоционального выгорания?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Я поняла, что профессиональное эмоциональное выгорание не грозит тому человеку, который не тратит много эмоций, а тратит больше на выполнение схематичных моментов, которые необходимы для работы.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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