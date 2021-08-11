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Belarus in focus: Вокруг Беларуси может образоваться "санитарный кордон"

11.08.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Провоцируя миграционный кризис, беларусский режим явно надеялся принудить Запад к переговорам на приемлемых для себя условиях. Но результатом станет то, что всякие переговоры с официальным Минском будут вестись лишь с позиции силы.

Belarus in focus: Вокруг Беларуси может образоваться "санитарный кордон"
Действия беларусского режима по дестабилизации Литвы через наплыв нелегальных мигрантов может привести к формированию региональной коалиции с целью сдерживания реальных и гипотетических угроз безопасности соседних стран, пишет belarusinfocus.info

Миграционный кризис на беларусско-литовской границе имеет тенденции к расширению на соседние страны. Литовские власти приняли решение не пропускать на свою территорию нелегальных мигрантов через зеленую границу. Более того, по утверждениям беларусской стороны, началось выдворение ранее проникших в Литву нелегалов на беларусскую территорию. 

Крупные группы нелегалов регулярно проникают и на польскую территорию, отмечаются случаи нарушения границы с Латвией. В последней стране обсуждается возможность предоставления пограничникам права на применения оружия с целью недопуска нелегальных мигрантов на латвийскую территорию. 

В Украине принято решение предоставить Литве помощь в виде колючей проволоки для обустройства пограничных заграждений. Страны Балтии и Польша выступили с солидарной позицией о необходимости расширения санкционного давления на беларусский режим. 

Проактивная стратегия литовской дипломатии и жесткие действия литовских силовиков привели к практически полному прекращению проникновения нелегалов на территорию Литвы (на текущий момент). Иракские власти приняли решение ограничить пассажирское авиасообщение с Беларусью и начать вывоз своих граждан, ранее прибывших в Беларусь в надежде попасть в ЕС.  

Пока беларусский режим не демонстрирует готовности к деэскалации ситуации. Возможно, нелегалы, которые не будут допущены в Литву, также не будут допущены обратно и на беларусскую территорию. Что создает угрозу как минимум локального гуманитарного кризиса с одновременным ростом вероятности вооруженных инцидентов на границе уже между военнослужащими Беларуси и Литвы. 

Кроме того, рост нелегальной миграции в направлении Польши и Латвии заставит правительства этих стран принять меры реагирования не менее жесткие, чем литовские.

Дальнейшее развитие миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС практически со 100% вероятностью приведет к формированию региональной коалиции этих государств с целью отражения угроз своей безопасности, которые исходят с беларусской территории. 

К этому блоку, несомненно, присоединится и Украина. Причем, речь будет идти не только о сфере пограничной безопасности или борьбе с контрабандой подакцизных товаров. Такая коалиция будет иметь и военное измерение. 

Провоцируя миграционный кризис, беларусский режим явно надеялся принудить Запад к переговорам на приемлемых для себя условиях. Но результатом станет то, что всякие переговоры с официальным Минском будут вестись лишь с позиции силы. 
 
 
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Провоцируя миграционный кризис, беларусский режим явно надеялся принудить Запад к переговорам на приемлемых для себя условиях. Но результатом станет то, что...
 
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