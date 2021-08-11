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Готовимся к войне? Из Конституции хотят убрать пункт о нейтралитете Беларуси
Источник материала: Партизан
Конституционная комиссия выступила за изъятие из основного закона страны положения о стремлении Беларуси к нейтралитету.
Дескать, тезис не соотносится с «объективной реальностью».
На сегодня Беларусь формально является нейтральной страной, то есть по сути не должна присоединяться ни к какам военно-политическим блокам и союзам. Однако уже давно является членом ОДКБ, что противоречит ее нейтральному статусу.
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Конституционная комиссия выступила за изъятие из основного закона страны положения о стремлении Беларуси к нейтралитету.
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