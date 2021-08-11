Готовимся к войне? Из Конституции хотят убрать пункт о нейтралитете Беларуси

Дескать, тезис не соотносится с «объективной реальностью».





На сегодня Беларусь формально является нейтральной страной, то есть по сути не должна присоединяться ни к какам военно-политическим блокам и союзам. Однако уже давно является членом ОДКБ, что противоречит ее нейтральному статусу.







