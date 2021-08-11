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«В Литве начались кровавые события». Мнение местного жителя о разгоне демонстрантов 10 августа
Источник материала: СТВ
Новости Литвы. Жестокий разгон демонстрантов в Вильнюсе вызвал волну критики со стороны мирового сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа около 4 000 человек вышли на протесты к зданию литовского Сейма, чтобы выразить недовольство действиями властей в борьбе с пандемией.
С «недемократичным» подходом Литовских властей к разрешению подобных ситуаций согласны и сами литовцы. Председатель Социалистического народного фронта Литвы назвал произошедшие события возрождением фашизма.
Гедрюс Грабаускас, председатель Социалистического народного фронта Литвы:
Юлия Алексеюк, СТВ:
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Новости Литвы. Жестокий разгон демонстрантов в Вильнюсе вызвал волну критики со стороны мирового сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10...
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