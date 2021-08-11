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Пётр Миклашевич: с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам

11.08.2021 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект изменений в Конституцию доработают и вынесут на рассмотрение Президенту до 1 сентября. Об этом на заседании Конституционной комиссии рассказал ее председатель Петр Миклашевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Пётр Миклашевич: с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам

11 августа проходит очередная встреча экспертов. Наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы. На это обратил внимание и глава государства во время общения с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. 11 августа комиссия уточнила ряд разработанных изменений на основе высказанных замечаний экспертов. В частности, предложено исключить из Конституции формулировку о нейтралитете.

Пётр Миклашевич: с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
Принято решение уточнить статью 18, где регламентируется данное положение. Учитывая действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ, то есть практически входит в военно-политический блок, закрепить то положение. С территории Республики Беларусь, со стороны нашего государства, не будет никаких угроз другим государствам. А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону.

Пётр Миклашевич: с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам

Есть ряд предложений касательно статуса Всебелорусского народного собрания. Их Конституционная комиссия вынесет на рассмотрение Президента.

 
 
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Новости Беларуси. Проект изменений в Конституцию доработают и вынесут на рассмотрение Президенту до 1 сентября. Об этом на заседании Конституционной комиссии...
 
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