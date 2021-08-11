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Пётр Миклашевич: с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект изменений в Конституцию доработают и вынесут на рассмотрение Президенту до 1 сентября. Об этом на заседании Конституционной комиссии рассказал ее председатель Петр Миклашевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
11 августа проходит очередная встреча экспертов. Наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы. На это обратил внимание и глава государства во время общения с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. 11 августа комиссия уточнила ряд разработанных изменений на основе высказанных замечаний экспертов. В частности, предложено исключить из Конституции формулировку о нейтралитете.
Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
Есть ряд предложений касательно статуса Всебелорусского народного собрания. Их Конституционная комиссия вынесет на рассмотрение Президента.
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Новости Беларуси. Проект изменений в Конституцию доработают и вынесут на рассмотрение Президенту до 1 сентября. Об этом на заседании Конституционной комиссии...
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