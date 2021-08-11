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На выходных в страну вернется жара
Источник материала: Навiны
По прогнозам синоптиков, на выходных в Беларуси установится жаркая погода.
Как сообщает Белгидромет, в ближайшие дни температура воздуха составит:
12 августа
ночью +10..+16°С;
днем +19..+25°С.
13 августа
ночью +9..+15°С;
днем +21..+27°С.
14 августа
ночью +8..+15°С;
днем от +23°С (по северо-западу) до +30°С (по югу страны).
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По прогнозам синоптиков, на выходных в Беларуси установится жаркая погода.
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