ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На выходных в страну вернется жара

11.08.2021 14:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По прогнозам синоптиков, на выходных в Беларуси установится жаркая погода.

На выходных в страну вернется жара
Фото pixabay.com

Как сообщает Белгидромет, в ближайшие дни температура воздуха  составит:

12 августа

ночью +10..+16°С;

днем +19..+25°С.

13 августа

ночью +9..+15°С;

днем +21..+27°С.

14 августа

ночью +8..+15°С;

днем от +23°С (по северо-западу) до +30°С (по югу страны).

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, на выходных в Беларуси установится жаркая погода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спроба Лукашэнкі напужаць Захад расейскай вайсковай прысутнасьцю небясьпечная для сувэрэнітэту Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by