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В Минске задержан ответсек оргкомитета по созданию партии «БХД» Денис Садовский

11.08.2021 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 11 августа задержан ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский.

В Минске задержан ответсек оргкомитета по созданию партии «БХД» Денис Садовский

Садовский был задержан, когда вышел из дома с дочерью, чтобы отвести ее в больницу для сдачи анализов, сообщила в «Фейсбуке» его жена Татьяна Усинович.

«Сегодня утром интеллигентные люди подошли к Денису Садовскому, сопроводили его с дочерью к больнице на анализы и обратно. Связь с ним пропала. Виолетта поднялась домой одна, машина стоит около дома», — написала она.

Где сейчас находится Садовский его жена не знает.

 

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Утром 11 августа задержан ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский.
 
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