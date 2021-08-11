ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Чаусах пьяный мужчина угрожал топором местным жителям — милиции пришлось стрелять

11.08.2021 14:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

34-летний неоднократно судимый житель Чаусов госпитализирован с пулевым ранением — в него стреляли сотрудники милиции.

В Чаусах пьяный мужчина угрожал топором местным жителям — милиции пришлось стрелять
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили в МВД, накануне вечером в дежурную часть поступил сигнал, что на улице Симонова замечен агрессивный человек с топором, визуально находящийся в состоянии опьянения.

Прибывший наряд попытался успокоить и убедить его отбросить топор. Но уговоры не подействовали. Подмога приехавшая на место происшествия окружила дебошира, не давая возможности скрыться.

 

 

«Мужчина не реагировал на неоднократные требования прекратить противоправные действия и предупреждения о применении к нему физической силы и табельного оружия. Он продолжал размахивать топором, высказывая угрозы насилия уже в адрес милиционеров. Предупредительные выстрелы в воздух также не остановили нападавшего и сотрудники применили оружие. Задержанный госпитализирован, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет», — отметили в МВД.

По факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника милиции открыто уголовное производство.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
34-летний неоднократно судимый житель Чаусов госпитализирован с пулевым ранением — в него стреляли сотрудники милиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Скоро, очевидно, будем есть только полесские огурцы и полесские ананасы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by