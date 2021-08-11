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Проект изменений в Конституцию доработают и до 1 сентября направят Лукашенко
Источник материала: UDF
Петр Миклашевич. Фото: БЕЛТА
«Я вернул эти 170 страниц не потому, что я с чем-то не согласен, а потому, что невозможно работать. Как работать на уровне президента, 170 страниц? Что мне, больше делать нечего? Есть конституционная комиссия, 36 человек, по-моему, надо напрягаться и мало-мальски нормальный документ внести на рассмотрение. Нельзя же все спихивать на президента», - заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора».
Петр Миклашевич напомнил, что 9 августа Лукашенко высказал свои мнения о некоторых изменениях в Конституцию, имеющих принципиальное значение.
Среди них, о целесообразности сохранения нейтралитета в современных условиях, а также о конституционном статусе «Всебелорусского народного собрания» и его роли в системе государственной власти.
Председатель КС подчеркнул, что в этой связи предлагается рассмотреть изменения в арт.18 (о нейтралитете) при согласовании изменений других конституционных норм. Вариант корректировки указанной нормы предложен.
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9 августа Лукашенко высказал свои мнения о некоторых изменениях, имеющих принципиальное значение.
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