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Петр Миклашевич. Фото: БЕЛТА

БЕЛТА

«Я вернул эти 170 страниц не потому, что я с чем-то не согласен, а потому, что невозможно работать. Как работать на уровне президента, 170 страниц? Что мне, больше делать нечего? Есть конституционная комиссия, 36 человек, по-моему, надо напрягаться и мало-мальски нормальный документ внести на рассмотрение. Нельзя же все спихивать на президента», - заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект изменений в Конституцию доработают и до 1 сентября направят Лукашенко 9 августа Лукашенко высказал свои мнения о некоторых изменениях, имеющих принципиальное значение.

высказал свои мнения о некоторых изменениях в Конституцию, имеющих принципиальное значение.Среди них, о целесообразности сохранения нейтралитета в современных условиях, а также о конституционном статусе «Всебелорусского народного собрания» и его роли в системе государственной власти.Председатель КС подчеркнул, что в этой связи предлагается рассмотреть изменения в арт.18 (о нейтралитете) при согласовании изменений других конституционных норм. Вариант корректировки указанной нормы предложен.