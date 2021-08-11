София Сапега допустила причастность сексота в окружении Протасевича к захвату рейса Ryanair

Источник материала: АФН

Задержанная в Беларуси россиянка Софья Сапега заявила, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair могло быть замешано окружение создателя портала Nexta Романа Протасевича.

"На самом деле я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод о том, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения", - заявила Сапега в эфире белорусского зомбоящика, передает a target=_blank href=https://interfax.by rel="nofollow">Интерфакс-Запад.

Она считает, что такой вариант действительно не стоит исключать.

Сапега также опровергла версию о том, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, что они задержали Протасевича еще в самолёте, а также то, что для его посадки в Минске была спровоцирована драка с бортпроводниками. "Нет, на самом деле ничего подобного не происходило... Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их не было. Также не было никакой драки", - сказала Сапега.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был принудительно посажен в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти после приземления.