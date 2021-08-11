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Генпрокуратура потребовала признать экстремистской очередную партию соцмедиа
Источник материала: АФН
Генпрокуратура РБ потребовала признать экстремистскими чатых и каналы Telegram «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому», «ВОЛА↑» , а также страницу социальной сети «ВКонтакте», зарегистрированной под данными «Алексей Жовнер».
«Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, актам вандализма, воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их дискредитации, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РБ.
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Генпрокуратура РБ потребовала признать экстремистскими чатых и каналы Telegram «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому»,...
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