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Сообщения еще нескольких чатов и каналов Telegram признаны экстремистскими

11.08.2021 15:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения еще нескольких чатов и каналов Telegram признаны экстремистскими материалами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

Органами прокуратуры проанализированы информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "БДУ 97%", "Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому", "ВОЛА^", а также интернет-странице социальной сети "ВКонтакте", зарегистрированной под данными "Алексей Жовнер".

Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, актам вандализма, воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их дискредитации, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь.

В связи с этим на основании закона "О противодействии экстремизму" органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции этих ресурсов экстремистскими материалами.

"Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси", - отметили в надзорном ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Органами прокуратуры проанализированы информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "БДУ 97%", "Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат...
 
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