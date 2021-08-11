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За взятки при прохождении техосмотра две минские организации были лишены лицензий

11.08.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минтранс лишил две минские организации права на проведение государственного технического осмотра по представлению Следственного комитета.

Организации работают в Ленинском и Фрунзенском районах, об этом сообщает телеграм-канал СК.

- Основание для направления представления стали коррупционные преступления. Так, в отношении 35-летнего инженера диагностической станции, которая находится в Ленинском районе, расследуется уголовное дело. Мужчине было предъявлено обвинение в получении взятки. Он заключен под стражу, - прокомментировали в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что по версии следствия, в апреле 2021 года инженер получил взятку от автовладельца за прохождение техосмотра неисправным транспортным средством. Аналогичный случай был выявлен и во Фрунзенском районе.
 
 
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Минтранс лишил две минские организации права на проведение государственного технического осмотра по представлению Следственного комитета.
 
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