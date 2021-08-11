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"Перспектива": среднемесячный доход более половины ИП – от 200 до 500 рублей

11.08.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках проведения исследования «Индекс предпринимательских настроений на 2021 год», РОО «Перспектива» изучила доходы белорусских индивидуальных предпринимателей.

Всего в опросе приняло 697 респондентов из разных городов Беларуси.

Выяснилось, что среднемесячная зарплата большинства индивидуальных предпринимателей (52,9%) в 2020-2021 годах – от 200 до 500 рублей. 

31,9% ИП получает доход от 1000 до 1500 рублей. На третьем месте по массовости ИП, получающие доход от 1500 до 2000 рублей. Их в опросе приняло 7,6% респондентов. Получатели других сумм варьируются в диапазоне 1-2%.

Комментируя невысокие заработки самой большой категории ИП, в РОО «Перспектива» отметили, что из суммы 200-500 рублей надо еще платить налоги, аренду, ФСЗН, обновлять товар, обслуживать технические моменты бизнеса, учить детей, кормить семьи.

«Поэтому «Перспектива» в очередной раз обращает внимание, что ИП не потянут все издержки нововведений по маркировке товаров и запрета наличных расчётов при импорте, в силу низких оборотов и доходов. Как вывод — данный сегмент бизнеса розничной торговли нужно отделить и отнести к самому малому, создав максимально упрощённые условия, если государство заинтересовано в его сохранении», - отметили в организации.

Впрочем, не факт, что сохранится сама «Перспектива». На днях стало известно, что Министерство юстиции подало в Верховный Суд иск о ликвидации данного республиканского общественного объединения.

Предмет иска и суть претензий — пока неизвестны: организация ждёт официального письма.

Месяцем ранее Следственный комитет наложил арест на счета организации, где благодаря взносам и пожертвованиям ИП за июнь находилось около 24 тысяч белорусских рублей.

Руководитель организации Анатолий Шумченко напомнил, что мае при изучении индекса предпринимательских настроений на 2021 год, людей спрашивали в том числе, о том, насколько важна «Перспектива» для предпринимателей.

Почти 98% опрошенных (а это около 700 ИП из всех регионов Беларуси) ответили, что закрытие будет катастрофой, потому что без союза, который отстаивает их права и помогает в вопросах ведения бизнеса, создает для него условия большей эффективности, – их уничтожат проверками и новыми законами.
 
 
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В рамках проведения исследования «Индекс предпринимательских настроений на 2021 год», РОО «Перспектива» изучила доходы белорусских индивидуальных...
 
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