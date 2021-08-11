Доллар и евро снова дорожают

Курс доллара вырос на 0,0047 BYN до 2,5185 BYN/USD и оставил минимум за неделю.





Курс евро поднялся лишь на 0,0009 BYN до 2,9484 BYN/EUR и оставил минимум за 355 дней, на котором оказался вчера. За предыдущие три дня евро подешевел на 0,0411 BYN.





Курс российского рубля упал уже пятый раз подряд. Сегодняшние потери составили на 0,0112 BYN до 3,4037 BYN/100 RUB — минимума за 16 дней. Общие потери за последние пять торговых сессий составили 0,0504 BYN.









Московская биржа

Официальный курс доллара Центробанка РФ поднялся уже третий раз подряд и вплотную приблизился к уровню 74,00 RUB/USD.





Сегодня Банк России увеличил курс доллара на 37 копеек до 73,9695 RUB/USD. Напомним, что менее недели назад доллар опускался до минимума более чем за месяц.





Официальный курс евро вырос на 27 копеек до 86,6257 RUB/EUR и покинул минимум почти за полтора месяца.