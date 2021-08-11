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«Поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком». Завершено уголовное дело в отношении пособника экстремистов

11.08.2021 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела в отношении пособника экстремистского формирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно материалам, обвиняемый на протяжении некоторого времени собирал информацию на правоохранителей, в том числе получал задания узнать адрес проживания или номер автомобиля.

«Поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком». Завершено уголовное дело в отношении пособника экстремистов

Преступная деятельность целой компании экстремистов велась через информационные ресурсы, где публиковались личные данные сотрудников милиции и представителей других ведомств. Главной задачей было возбудить социальную вражду. 24-летнего молодого человека задержали в марте, в момент, когда тот выполнял очередное задание.

«Поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком». Завершено уголовное дело в отношении пособника экстремистов

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Следователем осмотрено место происшествия, записи камер видеонаблюдения, допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели. При осмотре мобильного телефона обвиняемого была обнаружена фотография указанного сотрудника милиции и переписка с экстремистским Telegram-каналом. При задержании слесаря у него был изъят кинжал, который признан холодным оружием.

На допросе задержанный не отрицал обстоятельства совершения преступления и подтвердил свои показания в ходе проверки на месте.

«Поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком». Завершено уголовное дело в отношении пособника экстремистов

В августе 2020 года принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком, вел переписку с представителями BYPOL, которым сообщал о работе управления сил специальных операций. Позже на данном канале – BYPOL – были опубликованы данные сотрудников ОВД.

Мужчина ранее не был судим. Но в декабре 2020 года привлекался к административной ответственности за перевозку холодного оружия.

 
 
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Новости Беларуси. Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела в отношении пособника экстремистского формирования, сообщили в программе...
 
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