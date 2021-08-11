|
«Поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком». Завершено уголовное дело в отношении пособника экстремистов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела в отношении пособника экстремистского формирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно материалам, обвиняемый на протяжении некоторого времени собирал информацию на правоохранителей, в том числе получал задания узнать адрес проживания или номер автомобиля.
Преступная деятельность целой компании экстремистов велась через информационные ресурсы, где публиковались личные данные сотрудников милиции и представителей других ведомств. Главной задачей было возбудить социальную вражду. 24-летнего молодого человека задержали в марте, в момент, когда тот выполнял очередное задание.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
На допросе задержанный не отрицал обстоятельства совершения преступления и подтвердил свои показания в ходе проверки на месте.
В августе 2020 года принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком, вел переписку с представителями BYPOL, которым сообщал о работе управления сил специальных операций. Позже на данном канале – BYPOL – были опубликованы данные сотрудников ОВД.
Мужчина ранее не был судим. Но в декабре 2020 года привлекался к административной ответственности за перевозку холодного оружия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком». Завершено уголовное дело в отношении пособника экстремистов
Новости Беларуси. Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела в отношении пособника экстремистского формирования, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)