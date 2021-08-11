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Власти продолжают признавать экстремистскими неугодные телеграм-каналы и чаты

11.08.2021 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси список экстремистских материалов пополнился еще несколькими телеграм-каналами и чатами.

Власти продолжают признавать экстремистскими неугодные телеграм-каналы и чаты

Как сообщается в телеграм-канале Генеральной прокуратуры, работники ведомства проанализировали сообщения, размещенные в чатах и каналах Telegram «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому», «ВОЛА↑», а также на странице социальной сети «ВКонтакте», зарегистрированной под данными «Алексей Жовнер».

«Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, актам вандализма, воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их дискредитации, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что суды удовлетворили заявления прокуроров о признании информационной продукции названных ресурсов экстремистскими материалами в полном объеме. Копии решений о немедленном исполнении направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки этих интернет-ресурсов.

 

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В Беларуси список экстремистских материалов пополнился еще несколькими телеграм-каналами и чатами.
 
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