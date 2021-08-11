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МИД требует от властей Бельгии расследовать поджог входа в посольство Беларуси

11.08.2021 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МИД Беларуси требует от властей Бельгии расследовать инцидент с поджогом неизвестными одного из входов в здание белорусского посольства в Брюсселе.

МИД требует от властей Бельгии расследовать поджог входа в посольство Беларуси
Фото belgium.mfa.gov.by

Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в комментарии, который размещен на сайте ведомства, инцидент произошел вечером 8 августа.

«Возникший пожар был оперативно потушен, — сказал он. — Однако подчеркну, что имевшая место прямая угроза жизни и здоровью находившихся в помещении в момент инцидента сотрудников очевидна, и это не может не беспокоить. Кроме этого, дипломатической миссии нанесен материальный ущерб».

По словам Глаза, как и предполагается в подобных ситуациях, властям Бельгии была направлена соответствующая нота с требованием провести расследование.

«Мы законно требуем, чтобы власти Бельгии в рамках своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях такое расследование провели, установили причастных к этому хулиганскому акту и привлекли их к ответственности. Все необходимое содействие с нашей стороны будет оказано, — сказал Глаз. — Также надеемся, что бельгийская сторона в соответствии со статьей 22 Венской конвенции предпримет все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия».

Глаз отметил, что произошедший 8 августа инцидент — это уже «не первый подобный хулиганский акт в отношении нашей дипломатической миссии в Брюсселе».

«При этом ни разу до сих пор абсолютно законные требования белорусской стороны о расследовании подобных происшествий не были удовлетворены, — подчеркнул Глаз. — Пока не хотелось бы думать, что это осознанная политика властей Бельгии».

 

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МИД Беларуси требует от властей Бельгии расследовать инцидент с поджогом неизвестными одного из входов в здание белорусского посольства в Брюсселе.
 
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