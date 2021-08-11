ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига

11.08.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Создатели премии имени германского правозащитника подчеркнули отвагу и бескомпромиссность белорусской оппозиционерки, а также вклад Тихановской в защиту демократии и прав человека в Беларуси.

Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига
Светлана Тихановская в Копенгагене
Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская стала лауреатом премии мира имени Лотара Крайссига (Lothar Kreyssig). Оргкомитет в Магдебурге в среду, 11 августа, пишет DW, особо выделил отвагу оппозиционного политика.

Тихановская, до выборов президента Беларуси в 2020 году не имевшая политического опыта, является бескомпромиссной и последовательной защитницей демократии и прав человека в республике, приводит информагентство epd слова представителей оргкомитета. Церемония награждения пройдет в церкви святого Иоанна в Магдебурге в ноябре.

Лотар Крайссиг был известным немецким правозащитником и церковным деятелем. Названную в его честь награду присуждают людям или организациям, внесшим существенный вклад в дело мира и примирения, следует из описания премии. Ее размер составляет 3000 евро. Церемония вручения проходит каждые 2 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создатели премии имени германского правозащитника подчеркнули отвагу и бескомпромиссность белорусской оппозиционерки, а также вклад Тихановской в защиту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хто такія талібы, хто імі кіруе і як яны дзейнічаюць. Тлумачым дэталі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by