Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня задержан?

В соцсетях пишут, что по месту жительства дипломата прошел обыск.





Напомним, Лещеня был первым дипломатом, который не побоялся стать на сторону народа и публично поддержал протесты против фальсификаций выборов.









«Сход» — это виртуальная платформа, где можно выдвигать своих представителей, а также их избирать. Планируется, что представители со всей страны — 328 человек — смогут отстаивать интересы своих избирателей и участвовать в национальном диалоге. На платформе территория страны разбита на виртуальные участки, которые соответствуют административному делению Беларуси. Кандидаты в делегаты заполняют анкеты и выдвигаются от своих участков. Голосование происходит при помощи чат-бота.