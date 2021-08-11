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Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня задержан?

11.08.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, одним из первых среди дипломатов поддержавший мирные протесты, вероятно, задержан.

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня задержан?
В соцсетях пишут, что по месту жительства дипломата прошел обыск.

Напомним, Лещеня был первым дипломатом, который не побоялся стать на сторону народа и публично поддержал протесты против фальсификаций выборов.


«Сход» — это виртуальная платформа, где можно выдвигать своих представителей, а также их избирать. Планируется, что представители со всей страны — 328 человек — смогут отстаивать интересы своих избирателей и участвовать в национальном диалоге. На платформе территория страны разбита на виртуальные участки, которые соответствуют административному делению Беларуси. Кандидаты в делегаты заполняют анкеты и выдвигаются от своих участков. Голосование происходит при помощи чат-бота.
 
 
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Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, одним из первых среди дипломатов поддержавший мирные протесты, вероятно, задержан.
 
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