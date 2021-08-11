|
Погода в СНГ: кратковременные дожди в Беларуси и жара в Азербайджане
11.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве и области лето портится – сегодня дожди с грозами. Температура – плюс 23. О погоде в странах Содружества – в материале «МИР 24».
В армянской столице незначительно похолодало, сегодня плюс 36.Осадков в Ереване синоптики не обещают. В регионах же страны проливные дожди и град. От обильных осадков больше всего пострадал Ванадзор на севере страны. По данным МЧС, в городе затопило подвалы, парадные входы и дворы. Помощь спасателей потребовалась жильцам семи многоквартирных домов и 13 особняков. Воду специалисты оперативно откачали с помощью мотопомп.
Жителям севера и востока Казахстана синоптики рекомендуют взять с собой зонты. Сегодня ожидаются сильные дожди, в отдельных районах – с грозами и градом. На юге республике сохраняется жара. В Алматы днем воздух прогреется до 29 градусов.
Спасаются от городской духоты жители мегаполиса по-прежнему в горах. Правда, от пикников у костра придется отказаться. В Иле-Алатауском парке запретили разводить огонь. Время можно провести с пользой – помочь волонтерам и сотрудникам парка убрать мусор, который остается после отдыхающих.
Иле-Алатауский национальный парк считается одним из самых больших в стране. Ежегодно его посещают порядка 250 тысяч туристов. Только в этом году уже вывезли более 400 тонн мусора.
Кратковременные дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси. Объявлен «желтый» уровень опасности. На юго-востоке страны до плюс 29. В Минске прохладнее – плюс 23. Погода идеальная для сбора ранних сортов яблок. Правда, качество плодов фермеров не радует. Из-за июльского зноя в некоторых районах страны фрукт не добрал сока. Поэтому в этом году урожай будет скромнее прошлогоднего.
В Азербайджане сегодня погода вновь будет жаркой. Температура воздуха в Баку плюс 38, вода в Каспийской море прогреется до 30 градусов. Несмотря на переменную облачность, осадки возможны только высоко в горах. Чтобы не получить солнечный или тепловой удар, врачи рекомендуют больше находиться в тени, на пляжах от палящих лучей солнца использовать специальные тенты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси бъявлен «желтый» уровень опасности. На юго-востоке страны до плюс 29, в Минске прохладнее – плюс 23.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)