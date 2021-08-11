Погода в СНГ: кратковременные дожди в Беларуси и жара в Азербайджане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве и области лето портится – сегодня дожди с грозами. Температура – плюс 23. О погоде в странах Содружества – в материале «МИР 24».

В армянской столице незначительно похолодало, сегодня плюс 36.Осадков в Ереване синоптики не обещают. В регионах же страны проливные дожди и град. От обильных осадков больше всего пострадал Ванадзор на севере страны. По данным МЧС, в городе затопило подвалы, парадные входы и дворы. Помощь спасателей потребовалась жильцам семи многоквартирных домов и 13 особняков. Воду специалисты оперативно откачали с помощью мотопомп.

Жителям севера и востока Казахстана синоптики рекомендуют взять с собой зонты. Сегодня ожидаются сильные дожди, в отдельных районах – с грозами и градом. На юге республике сохраняется жара. В Алматы днем воздух прогреется до 29 градусов.

Спасаются от городской духоты жители мегаполиса по-прежнему в горах. Правда, от пикников у костра придется отказаться. В Иле-Алатауском парке запретили разводить огонь. Время можно провести с пользой – помочь волонтерам и сотрудникам парка убрать мусор, который остается после отдыхающих.

«Некоторые нерадивые туристы оставляют мусор. Мы хотим их попросить проводить время под девизом «Отдыхай без следа» и оставлять мусор в контейнерах, откуда нам будет легче его вывозить и утилизировать», – рассказал заместитель генерального директора Иле-Алатауского национального природного парка Куат Кунаев.

Иле-Алатауский национальный парк считается одним из самых больших в стране. Ежегодно его посещают порядка 250 тысяч туристов. Только в этом году уже вывезли более 400 тонн мусора.

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