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Украинский политолог: «Где мы будем искать замену этому импорту, который получали в Беларуси?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы вновь возвращаемся к «Большому разговору с Президентом», который состоялся 9 августа. 8-часовое общение главы государства по-прежнему обсуждают и комментируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже не один день этой теме посвящены многочисленные ток-шоу в Украине. Надо отметить, что риторика Александра Лукашенко по этому блоку вопросов была достаточно жесткой. Что вызвало весьма неоднозначные оценки со стороны ряда экспертов. Но, в то же время, для определенного круга политологов такой посыл вполне очевиден.
Украинский политолог Дмитрий Спивак уверен: ответственность за ухудшение отношений между двумя странами полностью лежит на Украине и той политике, которую она сегодня проводит.
Дмитрий Спивак, политолог (Украина):
Мы же начали первыми вот этот вой: «Диктатор, убийца, незаконный, нелегитимный». Мы же начали вводить санкции, ограничивать и так далее. Что мы хотим в ответ? О чем мы с вами говорим? Мы это начали. Будьте любезны, мы должны быть готовы к тому, что ответочка будет прилетать. И я не знаю, есть у нас план Б, В и так далее, где мы будем искать замену этому импорту, который получали в Беларуси, и так далее.
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Новости Беларуси. Мы вновь возвращаемся к «Большому разговору с Президентом», который состоялся 9 августа. 8-часовое общение главы государства по-прежнему...
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