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Беларусь отозвала cогласие на назначение Фишер послом США в Минске. Плюс останавливает новые проекты по линии американского правительства
11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кроме того, американской дипмиссии предложено до 1 сентября сократить свою численность до пяти человек.
Об этом со ссылкой пресс-секретаря МИД Беларуси сообщает
Агентство добавляет, что Беларусь заявила, что останавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США до «восстановления доверия» между странами.
Как оказалось, также временный поверенный в делах США был вызван в белорусское внешнеполитическое ведомство после американских санкций.
Фото EPA
Напомним, даже после согласия на назначение Джули Фишер послом США в Минске, та не могла въехать в Беларусь:
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Беларусь отозвала cогласие на назначение Фишер послом США в Минске. Плюс останавливает новые проекты по линии американского правительства
Кроме того, американской дипмиссии предложено сократить свою численность до пяти человек.
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