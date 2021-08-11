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Беларусь отозвала cогласие на назначение Фишер послом США в Минске. Плюс останавливает новые проекты по линии американского правительства

11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Кроме того, американской дипмиссии предложено до 1 сентября сократить свою численность до пяти человек.

Об этом со ссылкой пресс-секретаря МИД Беларуси сообщает РИА «Новости».

Агентство добавляет, что Беларусь заявила, что останавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США до «восстановления доверия» между странами.

Как оказалось, также временный поверенный в делах США был вызван в белорусское внешнеполитическое ведомство после американских санкций.

Беларусь отозвала cогласие на назначение Фишер послом США в Минске. Плюс останавливает новые проекты по линии американского правительства

Фото EPA

Напомним, даже после согласия на назначение Джули Фишер послом США в Минске, та не могла въехать в Беларусь: ей не давали визу.

 
Теги: Минск
 
 
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