На границе Латвии и Беларуси задержали 77 нелегальных мигрантов

На границе Латвии и Беларуси задержано 77 мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в Латвию, сообщает латвийская редакция Delfi со ссылкой на местное информагентство LETA.



Фото: LETA

За прошедшую ночь, когда вступило в силу распоряжение правительства Латвии о введении чрезвычайной ситуации, погранохрана предотвратила попытки попасть в Латвию 56 лиц, отмечает агентство.

Всего с 6 по 10 августа за попытку нелегально пересечь границу Латвии задержано 295 человек, с начала года — 355.

Утром 11 августа командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш в эфире Латвийского радио заявил, что граница Латвии и Беларуси не особо хорошо оборудована. Есть места, где «возникают дыры». Там погранохрана и армия организовали дополнительные патрули. Кроме того, НВС установили в приграничной зоне оборудование для слежки. По утверждению Калниньша, НВС «были в полной готовности еще до решения правительства о чрезвычайной ситуации».

Как сообщалось ранее, правительство Латвии на заседании 10 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью — в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс.

Режим ЧС будет действовать с 11 августа по 10 ноября. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и спецсредства для незамедлительного возвращения лиц, незаконно перешедших границу со стороны Беларуси.

На помощь пограничникам направлены армия и полиция. Им разрешено приказывать нелегалам отправляться назад в Беларусь, контролировать исполнение таких приказов, а также «производить необходимые мероприятия, чтобы мигранты возвращались в Беларусь».

Правительство постановило, что на территории, где действует режим ЧС, структурные подразделения погранслужбы и другие учреждения «не принимают заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса».

Вместе с тем вооруженным силам надлежит обеспечить место и инфраструктуру для размещения нелегалов и лиц, которые прибыли из Беларуси и подали заявление на получение статуса беженца.

10 августа начальник погранслужбы Латвии Гунтис Пуятс в эфире латвийского телевидения заявил, что мигранты из Беларуси прибывают большими группами и это является признаком организованности. Многие из них «не знают, что прибыли в Латвию, а думают, что сразу попали в Германию».

Поток мигрантов, стремящихся пересечь границу с Латвией из Беларуси, увеличился после того, как Литва стала сразу возвращать нелегалов на белорусскую территорию, а не отправлять их в лагеря беженцев.