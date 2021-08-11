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В Гродненской области следователи ищут очевидцев двух смертельных ДТП

11.08.2021 16:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гродненской области в ДТП за выходные погибли двое мужчин: следователи ищут очевидцев. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Одна из аварий произошла ночью 7 августа в Гродно. По данным следствия, Audi под управлением 20-летнего мужчины на улице Победы сбил пешехода. 49-летний мужчина, который переходил дорогу по пешеходному переходу, скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что водитель получил права только в этом году.

В Гродненской области следователи ищут очевидцев двух смертельных ДТП
Фото СК

Также 7 августа около 16.30 смертельная авария произошла в Дятловском районе. В агрогородке Вензовец трактор с многорядным прицепным плугом сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, 48-летний мужчина погиб.

"В каждом случае следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области и сотрудников ГАИ проведены осмотры мест происшествий, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые экспертные исследования, допрошены подозреваемый и свидетели", - рассказала Мария Трушинская.

В отношении водителей возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следователи обращаются с просьбой к очевидцам аварий или тем, кто располагает записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам: (80152) 72-40-40 или +375336211535.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Следователи обращаются с просьбой к очевидцам аварий или тем, кто располагает записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по...
 
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