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В Лицее БГУ новый директор

11.08.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Назначен новый директор Лицея БГУ. Им стала Анна Чубарова, сообщает пресс-служба Министерства образования.



Она родилась в 1982 году. В 2005-м окончила биофак БГУ по специальности «биохимия», затем училась в магистратуре и аспирантуре, которую окончила в 2009 году, пишет Reform.by. Кандидатскую диссертацию защитила в 2014 году.

До назначения работала доцентом кафедры иммунологии и экологической эпидемиологии МГЭУ им. А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета.
 
 
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Назначен новый директор Лицея БГУ. Им стала Анна Чубарова, сообщает пресс-служба Министерства образования.
 
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