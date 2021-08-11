ЕК выделит Литве почти 37 млн евро в помощь по управлению ситуацией на границе с Беларусью









"Комиссия решила выделить Литве 36,7 млн евро в качестве экстренной помощи в рамках фонда убежища, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема в Литве в результате чрезвычайно большого количества людей, незаконно пересекающих литовско-белорусскую границу", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.





пишет interfax.by, что поддержка литовских пунктов приема мигрантов и предоставления услуг включает в себя первичную помощь, медицинское обслуживание, возможности изоляции в случаях COVID-19, вакцины, приют, еду, одежду и гигиенические наборы. В нем объясняется,interfax.by, что поддержка литовских пунктов приема мигрантов и предоставления услуг включает в себя первичную помощь, медицинское обслуживание, возможности изоляции в случаях COVID-19, вакцины, приют, еду, одежду и гигиенические наборы.





Финансирование, по замыслу ЕК, также укрепит группы, занимающиеся выявлением потенциальных жертв торговли людьми и оказанием помощи лицам, нуждающимся в международной защите.





В сообщении Еврокомиссии также отмечается, что такое решение Брюсселя последовало за визитом в Литву в начале августа члена ЕК по внутренним делам Ильвы Йохансон и недавним посещением страны должностными лицами ЕК, которые провели оценку положения для предоставления дополнительной финансовой помощи Литве с целью улучшения управления внешней границей ЕС и обеспечения надлежащих условий для прибывающих мигрантов.





В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".















