МИД Беларуси отозвал согласие на назначение Фишер послом США в Минске





пишет Sputnik Министерство иностранных дел Беларуси отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики,Sputnik





Как сообщил пресс-секретарь ведомства Беларуси Анатолий Глаз, в среду в МИД был вызван Временный поверенный США Рубен Арутюнян, до которого была доведена ответная реакция Беларуси на новые санкции, объявленные США.





"Нашими странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень, поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Дж.Фишер Послом США в нашей стране", – заявил представитель МИД Беларуси.





Кроме того, Министерство иностранных дел Беларуси предложило США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек.





"Но фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне", – пояснил складывающую ситуацию Глаз.





Белорусская сторона приостанавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США: в связи с утратой действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси – до момента возвращения такого доверия.





При этом пресс-секретарь ведомства почеркнул, что Беларусь готова к диалогу и если политика Вашингтона вернется в конструктивное русло, введенные меры будут пересмотрены.





История с послами

Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику.





С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.





В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска , и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.





О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда же и стало известно, что послом может стать Джули Фишер. 15 декабря ее кандидатура была утверждена сенатом США.

24 декабря Фишер была приведена к присяге, однако до Беларуси так и не доехала.

Послом Беларуси в Вашингтоне был назначен заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Однако уехать работать за океан он не успел: 49-летний дипломат скончался 25 декабря 2020 года.





Хроника санкций против Беларуси

Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против 9 предприятий белорусского нефтепромышленного комплекса, которые составляют основу данной отрасли в республике.





Западные страны ввели санкции против Беларуси синхронно 21 июня. В "черном списке" Евросоюза оказались 8 предприятий и 78 граждан республики, США – 16 физических и 5 юридических лиц, Великобритании – 11 человек и 2 организации, Канады – 17 физлиц и 5 организаций. Им также запрещено ездить в/через страны ЕС, а существующие активы в ЕС заморозят.





Помимо этого, европейским бизнесменам и компаниям запрещено предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный перечень ЕС. В нем сейчас 166 физических и 15 юридических лиц.





С 25 июня вступили в силу секторальные санкции против Беларуси, которые затрагивают торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.





Беларусь 28 июня ввела ответные санкции в отношении ЕС, в том числе приостановила участие в "Восточном партнерстве" и приступила к процедуре "заморозки" соглашения о реадмиссии с ЕС.





9 августа США расширили санкции против Беларуси: ограничения коснутся лиц, которые "работают или работали в оборонном или связанном с ним секторах, энергетическом секторе, секторе производства калийных удобрений, секторе производства табачных изделий, строительном и транспортном секторах экономики Беларуси".





В этот же день о введении новых рестрикций объявили Великобритания и Канада.